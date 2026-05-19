Школьники Домодедова посетили профпробы в технопарке «Импульс»

Профориентационные «ПрофПробы» прошли для школьников и студентов Домодедова в технопарке «Импульс». Участники познакомились с современными рабочими специальностями и производственными процессами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Компания «Технопарк «Импульс» работает в Домодедове и выпускает высокотехнологичное оборудование — от гидромолотов и ковшей до вибропогружателей, сельскохозяйственной и коммунальной техники. На базе предприятия центр технического творчества «Интеграл» организовал профориентационные встречи для школьников и студентов округа.

Участники увидели работу операторов станков с ЧПУ, лазерных установок и электрогазосварщиков. Специалисты показали, как фрезерные и токарные станки изготавливают металлические детали с высокой точностью, а лазерные комплексы режут металл по заданной программе. Ребята смогли задать вопросы о профессии, карьерных перспективах и условиях работы.

«Нам не просто рассказали, но и наглядно показали, как работают крутые технические профессии. Каждый мастер — настоящий профессионал, который зажег нас своим делом», — поделились участники мероприятия.

Организаторы отметили, что такие встречи помогают молодежи лучше понять специфику технических специальностей и осознанно подойти к выбору будущей профессии. В технопарке подчеркнули, что современные рабочие профессии становятся все более технологичными и востребованными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.