Школьники Домодедова посетили фабрику дверей 20 апреля

Экскурсия на производство межкомнатных дверей прошла для учеников Растуновской школы в городском округе Домодедово 20 апреля. Ребята увидели полный цикл изготовления продукции — от необработанной доски до готового изделия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ученики побывали на одной из фабрик округа и познакомились с этапами производства. Им показали, как из древесины изготавливают заготовки, обрабатывают их на станках и превращают в готовые двери. Особый интерес вызвал участок маркировки и упаковки продукции перед отправкой на склад.

«У нас в городском округе Домодедово много производственных предприятий, и здорово, что сегодня была организована такая экскурсия для детей, чтобы они посмотрели, как все происходит на производстве», — отметил депутат совета депутатов Домодедова Андрей Грачев.

Он добавил, что обычно покупатели видят только готовый товар в магазине, тогда как на экскурсии школьники смогли узнать, из чего и на каком оборудовании он создается.

«Здесь мы подготавливаем всю нашу продукцию — готовая продукция маркируется, упаковывается и уходит на склад. Заготовки и комплектующие идут в другие подразделения», — рассказал представитель фабрики.

Куратор проекта Владислав Акиньшин подчеркнул, что взаимодействие с предприятиями и меры поддержки, действующие в Московской области, помогают организовывать такие встречи. По его словам, экскурсия заинтересовала школьников, и некоторые уже задумываются о трудоустройстве.

Восьмиклассник Максим Труфанов признался, что подобные выезды помогают определиться с будущей профессией. Ему особенно понравился цех, где доски склеивают и превращают в полноценные двери.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.