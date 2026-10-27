Школьники Долгопрудного вступили в ряды «Волонтеров Подмосковья»

Ученики школы № 10 и гимназии № 13 Долгопрудного присоединились к «Волонтерам Подмосковья». 25 октября они посетили Комплексный молодежный центр и узнали, где нужна их помощь, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Региональный День волонтера отметят в Подмосковье 29 октября. В Долгопрудном добровольчеством занимаются около 200 подростков — учащихся городских школ и Физтех-колледжа.

Недавно к ним присоединились ученики школы № 10 и гимназии № 13. Они познакомились с работой «Волонтеров Подмосковья» в Комплексном молодежном центре, где базируется движение.

«Ребята приходят к нам в старших классах и уходят уже студентами. Одни участвуют в наших мероприятиях время от времени, чтобы заработать дополнительные баллы для поступления в вузы, другие находят в этом свое призвание и даже повзрослев, не расстаются с волонтерством», — рассказала директор центра Елена Леонова.

Активисты помогают проводить городские мероприятия, отвозят корма и средства гигиены в приюты для животных, собирают и сортируют гуманитарные грузы для участников СВО и жителей новых территорий, навещают пожилых горожан.

По мнению Елены Леоновой, добровольчество меняет взгляд на мир, делает ребят отзывчивее и добрее. Она считает это важным вкладом в развитие общества и создание атмосферы равенства и поддержки.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.