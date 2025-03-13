Школьники Долгопрудного познакомились с учеными МФТИ

Учащиеся школ Долгопрудного посетили Московский физико-технический институт, где познакомились с научной работой и пообщались с учеными. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Школьникам провели экскурсии по лабораториям института, где они увидели работу передового оборудования и узнали, какие исследования ведутся на Физтехе. Им рассказали о разработках в области квантовых технологий, наноэлектроники, искусственного интеллекта и других перспективных научных сферах.

Ребята смогли не только наблюдать за процессом работы, но и поучаствовать в увлекательных интерактивных экспериментах.

«Мы рады делиться знаниями, опытом, привлекать талантливую молодежь и вдохновлять школьников на путь в науку. Надеемся, что сегодня кто-то из ребят увидел себя в роли будущего исследователя», — подчеркнула первый проректор МФТИ, генеральный директор Фонда развития Физтеха Елена Анохова.

В МФТИ также отметили, что еженедельно в институте проходят открытые творческие вечера, экскурсии для школьников, ежегодно проводится День защиты детей от лженауки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.