Школьники Дмитровского округа учатся собирать дроны и управлять ими

Ученики Рыбненской школы осваивают сборку и пилотирование дронов на четырехмесячных курсах, которые стартовали в сентябре 2026 года. 28 октября занятие посетил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Курсы запустили по соглашению между управлением образования Дмитровского округа и мотоклубом «Ночные волки». Школьники изучают историю беспилотных летательных аппаратов, их устройство и принципы управления. Практические занятия включают работу на симуляторах и отработку компьютерного управления дронами.

«Обучение рассчитано на 4 месяца, и сейчас программу успешно осваивают ребята из Рыбненской школы. Они сами собирают дрон, и к завершению освоения программы мы его протестируем в работе», — рассказал ведущий курсов Роман Абросимов.

Во время визита главы округа ученики управляли небольшим дроном в холле. По словам Абросимова, мини-дроны — точные копии больших, причем управлять ими даже сложнее.

Ребята рассказали Михаилу Шувалову, что им нравятся занятия и никто из них не пропустил ни одного урока. Они признались, что им будет жаль завершать обучение.

«Вы приобретете нужный и востребованный в наше время навык — не только управления, но и сборки дрона. Сегодня такие технологии широко применяются в самых разных сферах», — сказал Михаил Шувалов.

Глава округа выразил уверенность, что полученные знания пригодятся школьникам в будущем, и пожелал им успехов. Несколько школ уже подали заявки на участие в курсах. Вскоре к обучению приступят ученики Дмитровской школы № 5 и Икшинской школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.