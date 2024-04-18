Школьники Чехова научились стрелять из лука на экскурсии в Коломне

Учащиеся школы № 3 городского округа Чехов совместно с классным руководителем посетили старинный город Коломна. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ходе экскурсии ребята посетили интерактивный квест по Коломенскому кремлю «Семь печатей Коломенского кремля». Участники познакомились с богатой историей Коломенского Кремля, выполнили интеллектуальные и спортивные задания в игровой форме, расшифровали тайные символы и постарались не заблудиться в крепостных лабиринтах в поисках печатей с изображением «Коломенского зверя».

Затем ребята отправились в Коломенский затейный двор — Витязи, посмотрели выступление с оружием. Увидели древнерусское оружие и доспехи, услышали интересный рассказ, как применялось оружие в наступательном и оборонительном боях.

Ученики участвовали в мастер-классах, научились стрелять из лука, узнали, как наши предки умели управлять этим грозным оружием, и смогли собственноручно выпустить несколько стрел.

Школьники поучаствовали в современном мечевом бою на безопасном оружии.

Также ребята познакомились с предметами быта русского средневековья, облачились в доспехи русских воинов, примерили костюмы княгини и боярыни.

В конце поездки школьники посетили музей пастилы. В старинном деревянном доме нарядные сударыни, одетые по моде того времени, представили театрализованную программу, в завершение которой гости продегустировали различные сорта коломенской пастилы.

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