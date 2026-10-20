Школьники Богородского округа завоевали три награды на турслете в Пензе

Команда «Центра образования для детей и взрослых» Богородского округа заняла три призовых места на туристском слете учащихся Союзного государства, который прошел с 14 по 19 октября в Пензе, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Школьники выступили под руководством педагогов Людмилы Бауриной и Галины Майсак. Команда заняла второе место в конкурсе туристских газет и третьи места в конкурсах песен и представления команд.

Участники продемонстрировали силу, выносливость и командный дух в спортивных состязаниях, знания — в краеведческих конкурсах, а таланты — в творческих испытаниях.

Слет объединил 511 юных спортсменов из 37 регионов России и Республики Беларусь. Мероприятие направлено на укрепление дружбы школьников двух стран, развитие сотрудничества, популяризацию здорового образа жизни и воспитание чувства единства у подрастающего поколения.

Участие подмосковной команды организовали при поддержке министерства образования Московской области.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.