Школьники Богородского округа вышли в финал олимпиады во Владивостоке

Команда Центра образования «Богородский» участвует в финальном этапе Национальной технологической олимпиады по направлению «Моделирование в биотехнологиях», который стартовал 16 февраля во Владивостоке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Финальные этапы Национальной технологической олимпиады по направлениям «Водные робототехнические системы» и «Моделирование в биотехнологиях» стартовали 16 февраля на базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В мероприятии принимают участие 69 финалистов из 10 регионов России, прошедшие отборочные испытания.

В числе участников — команда центра образования «Богородский» под руководством наставника Анны Сучковой. В этом году заявки на олимпиаду подали более 226 тысяч школьников и студентов со всей страны.

Команда из Богородского округа выступает в дебютном сезоне профиля «Моделирование в биотехнологиях». Участникам предстоит доказать работоспособность математической модели роста культуры не только в теории, но и на практике. Впереди у финалистов несколько дней работы над проектами, тестирование разработок и подготовка к защите. Финальные презентации перед экспертным жюри пройдут 20 февраля, тогда определятся победители и призеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.