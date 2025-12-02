Школьники Богородского округа выиграли конкурс «Юные таланты Московии» в Подмосковье

сегодня в 16:38

Школьники Богородского городского округа стали победителями областного конкурса «Юные таланты Московии» в конце ноября в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В конце ноября в Красногорске прошла торжественная церемония награждения победителей областного конкурса «Юные таланты Московии». Мероприятие стало финалом областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества.

Более тысячи гостей приняли участие в творческом празднике, где были представлены семь направлений творчества, отражающих разнообразие талантов детей и подростков Подмосковья. Лучшие коллективы и участники получили дипломы и памятные призы.

Среди победителей и лауреатов оказались школьники из Богородского округа. В номинации «Песня» шесть ребят заняли почетные места. Юдина Вера из центра образования № 33 и Казаченко Олеся из Центра образования № 4 стали лауреатами первой степени. В номинации «Подмосковье мастеровое» победила Полькина Полина из Центра образования № 21. Также ученица Центра образования № 45 Мария Вязьмина, участница школьного коллектива «Маленький французский театр», получила лауреатство первой степени премии «Юные таланты Московии».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил на Ежегодном форуме педагогов Подмосковья — 2025. На мероприятии подводят итоги учебного года и объявляют рейтинг школ.

Воробьев наградил директоров лучших школ Подмосковья. В их числе флагманы — Физтех-лицей им. П.Л. Капицы и Областная гимназия им. Е.М. Примакова.