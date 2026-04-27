Школьники Богородского округа провели субботник у мемориала

Учащиеся центра образования №35 вместе с педагогами и родителями 25 апреля привели в порядок мемориал воинам Великой Отечественной войны в деревне Белая Богородского округа. Акцию провели в преддверии Дня Победы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В преддверии 9 Мая в округе традиционно благоустраивают памятные места после зимы, проводят субботники и косметический ремонт. В деревне Белая участники акции убрали территорию мемориала, посвященного жителям, ушедшим на фронт и не вернувшимся с войны.

Вооружившись метлами и граблями, школьники, педагоги и родители очистили площадку от мусора и прошлогодней листвы. Для ребят это стало не только трудовой акцией, но и уроком уважения к истории и подвигу предков.

«Память о героях живет в наших сердцах, а забота о мемориалах — это наш долг перед теми, кто подарил нам мир», — отметили участники мероприятия.

В начале 2026 года учащиеся Центра образования №35 решили взять шефство над мемориалом. Ранее они также помогали поддерживать здесь порядок накануне 9 Мая. В дальнейшем школьники планируют регулярно ухаживать за памятником в течение всего года.

Мемориал установлен в 1964 году на средства жителей села Кудиново, деревень Белая и Черепково. Это был первый каменный памятник в Ногинском районе, ныне Богородском округе: ранее подобные сооружения изготавливали из дерева или металла.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.