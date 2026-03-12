Школьники Богородского округа представили проекты эко-поездов

Выпускники центра образования № 35 в Богородском округе 11 марта представили проекты экологичных поездов и станций будущего в рамках программы «Движение Первых» совместно с РЖД. Мероприятие прошло в формате командной игры из трех этапов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Интеллектуально-творческую программу для школьников организовало отделение «Движение Первых» совместно с РЖД. Игра состояла из трех этапов. На первом этапе «Проектирование будущего» участники представили идеи по развитию железнодорожной инфраструктуры, а также проекты инновационных станций и вагонов.

Во втором этапе «Командообразование» команды решали кейсы и практические задачи, демонстрируя навыки совместной работы. Финалом стала презентация разработанных инициатив.

Среди предложений — создание экологичных поездов на альтернативных источниках энергии, концепция комфортной городской станции будущего и цифровой помощник для пассажиров с ограниченными возможностями. По словам участников, мероприятие оставило положительные впечатления благодаря высокому уровню организации и возможности получить новые знания и навыки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.