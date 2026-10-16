Школьники Богородского округа познакомились с профессией спасателя

Ученики центров образования Богородского округа с 15 октября участвуют в профориентационной программе «Траектория будущего. Выбор». В рамках проекта они посещают спасательный центр МЧС России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одними из первых спасательный центр посетили ученики центра образования № 8. На полигонах с имитацией жилых помещений они увидели, как специалисты отрабатывают спасение людей при пожарах, обрушениях и дорожно-транспортных происшествиях.

Школьники также познакомились с площадками для скалолазания и работы на высоте. Эти занятия помогли им оценить, насколько важны для спасателя физическая подготовка и выдержка.

На интерактивных тренажерах ребята попробовали свои силы и повторили правила безопасности. Оборудование позволяет моделировать разные ситуации — от оказания первой помощи пострадавшему до эвакуации людей из опасной зоны.

Сотрудники центра рассказали о буднях пожарных и спасателей, поступлении в профильные вузы и колледжи, требованиях к кандидатам и перспективах для молодых специалистов.

Экскурсии входят в системную профориентационную и воспитательную работу в Богородском округе. Они знакомят школьников с профессией спасателя и помогают осознанно подойти к выбору будущей специальности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.