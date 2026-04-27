Школьники Богородского округа посетили приют для животных

Шестиклассники центра образования №9 25 апреля посетили муниципальный приют для бездомных животных в Богородском округе Подмосковья. Ученики привезли корма, подстилки и игрушки и выгуляли собак, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанники центра образования №9 вместе с педагогами провели учебный день вне школы — в муниципальном приюте для бездомных животных. Поездка стала для них уроком сопереживания и ответственности.

Школьники подготовились к визиту заранее. Совместно с родителями и другими учениками они собрали корма и лакомства, теплые подстилки и пледы, игрушки и средства по уходу. В приют доставили целую машину необходимых вещей.

Самой эмоциональной частью стала прогулка с собаками. Дети выгуливали животных, проявляя терпение и внимательность. По словам организаторов, даже самые застенчивые ребята быстро нашли общий язык с питомцами. В конце визита школьники решили, что обязательно вернутся в приют снова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.