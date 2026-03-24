Школьники Богородского округа посетили фабрику MOON

Экскурсию на мебельную фабрику MOON в Ногинске провели для учащихся Глуховской школы-интерната № 2 23 марта в Богородском округе Подмосковья. Ребятам рассказали о востребованных рабочих профессиях и современных технологиях производства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Богородском округе продолжается развитие производств и расширение мощностей предприятий, что создает новые рабочие места в разных сферах. Одним из примеров является мебельная фабрика MOON в Ногинске.

Компания работает с 1994 года. Сегодня ее производственные площади превышают 80 тыс. кв. м, действует собственное опытно-конструкторское бюро и дизайн-студия. Фабрика считается новатором в области мебельных технологий в России и отмечена дипломами и Гран-при.

Во время экскурсии школьникам показали полный цикл изготовления мебели и современное оборудование. На предприятии применяют лазерную резку, роботизированную сварку и порошковую покраску, что обеспечивает надежность конструкций и дает дополнительную гарантию 10 лет на металлокаркас.

Ребятам объяснили, что с развитием роботизированной техники вырос спрос на специалистов по наладке и обслуживанию оборудования. После посещения производства некоторые учащиеся задумались о выборе будущей профессии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.