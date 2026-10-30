Школьники Богородского округа обменялись традициями с делегацией из Китая

Ученики центра образования № 45 в деревне Ямкино 30 октября приняли делегацию из Китая. Участники встречи познакомились с культурными традициями двух стран и посетили совместные мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В центре образования № 45 в деревне Ямкино Богородского округа прошла встреча школьников с делегацией из Китая. Гости и ученики обменялись опытом и познакомились с культурными традициями двух стран. Мероприятие посетила депутат Московской областной думы Ольга Попова.

У входа делегацию встречал «Самовар Самоварович» — символ русского гостеприимства. Гостей угощали горячим чаем и пирожками. Ученики подготовили выступления в китайском стиле с национальными костюмами, танцами и театральными элементами.

На совместных мастер-классах участники пробовали китайский чай, осваивали основы каллиграфии и складывали фигурки оригами. Затем они посмотрели обучение танцам и театральную постановку.

«Я сама когда-то изучала китайский язык, и мне было особенно приятно вновь прикоснуться к этой культуре. Такие события по-настоящему уникальны! Они укрепляют международную дружбу живым общением, любопытством и искренним интересом друг к другу», — поделилась Ольга Попова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о том, что президенты РФ и ОАЭ открыли центр сотрудничества в Подмосковье. Благодаря центру можно будет обмениваться опытом, образовательными методиками и практиками.

«Мы создали его на базе гимназии им. Примакова. Для нас это еще один большой шаг в развитии сотрудничества между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами», — отметил Воробьев.