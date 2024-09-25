Школьники Балашихи сделали 450 комплектов сухого армейского душа для бойцов СВО

В помещении «Фонда поддержки ветеранов ВОВ и ветеранов трудового фронта „Защита“ для учеников 7 класса школы № 30 Балашихи провели сразу два творческих мастер-класса по изготовлению окопных свечей и сухого армейского душа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Акцент творческих занятий был именно на производстве сухого армейского душа. Школьникам за два мастер-класса удалось сделать 450 заготовок, которые в умелых руках многодетной мамы Ангелины Векилян из микрорайона 1 Мая и ее детей превратились в 450 готовых наборов. Ангелина, Дорвард, Любовь, Ева и Альберт пропитали вырезанную из ткани Дорнит губку специальным средством, уложили в пакеты вместе с парикмахерскими полотенцами, дополнили ватными палочками и инструкциями. Теперь наборы ждут своей отправки на фронт из Балашихи.

Ребятам показали как можно дать вторую жизнь жестяной банке и картону, как делать фитиль из картона, расколоть парафин с меньшими потерями материала, какие должны быть кусочки, как его топить и заливать, и какой марки он должен быть.

«Хотелось, чтобы ребята не просто приобрели новый навык, но и почувствовали себя частью чего-то важного. Нашим бойцам сейчас непросто, важно их поддерживать и окружать своим вниманием», — рассказала исполнительный директор «Фонда „Защита“ Ирина Митюрина.

Изготовленные свечи и наборы сухого армейского душа войдут в очередную партию гуманитарного груза, который формируется на базе помещения «Фонда поддержки ветеранов ВОВ и ветеранов трудового фронта „Защита“ совместно с председателем правления Фонда, депутатом Сергеем Чураковым и отправится в ближайшее время на передовую.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведут работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.