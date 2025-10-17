Школьники Балашихи познакомились с работой коммунальных служб

Ученики седьмого класса из гимназии № 1 имени А. В. Баландина посетили экскурсию на предприятие МБУ «Благоустройство-Балашиха». Заместитель директора предприятия Максим Ахантьев познакомил ребят со спецификой работы в сфере городского хозяйства, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Экскурсия прошла в рамках всероссийского проекта «Билет в будущее». Школьники увидели рабочую технику и узнали о процессе подготовки коммунальных служб к зимнему периоду.

«На балансе компании сейчас больше 200 единиц техники, которая обеспечивает жизнедеятельность города и порядок в общественных пространствах. Такие экскурсии расширяют кругозор детей. Это и интересно, и полезно. Ребята понимают, что чистота города — это не только наша работа, но и вклад каждого жителя», — рассказал Максим Ахантьев.

Ученики пообщались с коллективом, покатались на тракторах, погрузчиках и самосвалах, посетили складские помещения.

«Здесь находится очень много интересных машин, которые помогают нашему городу оставаться чистым в любое время года. Нас прокатили на разной технике. Меня научили даже поднимать ковш, тянуть и открывать его. Это было очень познавательно», — поделилась впечатлением от экскурсии ученица 7 «М» класса Лиза Лазовская.

Цикл профориентационных экскурсий для учащихся 7–8-х классов проведут по всей Московской области в муниципальных бюджетных учреждениях, отвечающих за содержание городских территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.