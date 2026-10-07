Школьники Балашихи посетили урок ко Дню белой трости

Школьники 6 октября познакомились со шрифтом Брайля и узнали о подготовке собак-поводырей на уроке ко Дню белой трости в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Урок ко Дню белой трости прошел 6 октября в библиотечном информационно-культурном центре «ЦБС им. А. Белого» в Балашихе. Одним из спикеров стала тренер-кинолог учебно-кинологического центра «Собаки-помощники».

Школьники познакомились с историей шрифта Брайля, который почти два столетия остается главным инструментом грамотности для незрячих людей во всем мире. Им объяснили, что каждая буква представляет собой комбинацию выпуклых точек, которую можно прочитать на ощупь.

Отдельное внимание уделили символике белой трости. Этот заметный издалека знак помогает людям с нарушением зрения быть более заметными в городской среде.

Тренер-кинолог рассказала, как обучают собак-поводырей, сколько времени занимает подготовка и какие команды они должны освоить. Она ответила на вопросы о работе центра и взаимодействии человека с собакой-поводырем.

Также ребята услышали истории из жизни животных в центре и узнали об их дальнейшей судьбе рядом с человеком, которому они ежедневно помогают.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил президента России Владимира Путина и Свято-Троицкую Сергиеву лавру за поддержку создания уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих (семейного центра им. А. И. Мещерякова).

«Спасибо нашему президенту и Свято-Троицкой Сергиевой лавре за поддержку проекта. Для людей, которые будут здесь находиться, и для их близких это большой и важный шаг на пути к самостоятельной жизни», — отметил Воробьев.