Школьники Балашихи посетили производство авиационной корпорации «Рубин»

Для учеников «Балашихинского лицея» провели экскурсию на одном из ведущих промышленных предприятий городского округа Балашиха. Посещение авиационной корпорации «Рубин» прошло в рамках проекта «Карьера в твоем городе. Твой успешный выбор». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время посещения предприятия ребятам рассказали о истории создания и развития корпорации, ее значимости и вкладе в авиационную промышленность России. Также ученики узнали про особенности выпускаемой продукции, о ее видах и процессе производства.

Гости предприятия изучили процесс производства изнутри: им рассказали о современном оборудовании и технологиях, используемых для создания продукции. Также у ребят была возможность узнать о карьерных возможностях и перспективах своего развития в промышленной и технической сферах деятельности.

Для учеников эта экскурсия стала не только обучающим, но и вдохновляющим процессом. По словам ребят, они заинтересовались данным направлением и задумались о получении образования в инженерном направлении.

«Карьера в родном городе. Твой успешный выбор» является проектом, реализуемым в Балашихе. Он направлен на помощь старшеклассникам в выборе будущей профессии. Ученики образовательных учреждений знакомятся с предприятиями округа и их представителями, знакомятся с историями успеха предпринимателей и открывают для себя возможности для развития.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.