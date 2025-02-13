Школьники Балашихи посетили авиационную корпорацию «Рубин»

В рамках проекта по профориентации учащиеся гимназии № 1 городского округа Балашиха посетили авиационную корпорацию «Рубин». Ребятам рассказали об истории и этапах развития предприятия, о выпускаемой продукции. Они узнали о специфике работы представителей различных профессий, изучив особенности и возможности современного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На многочисленные вопросы учащихся ответили руководители основных и вспомогательных подразделений корпорации «Рубин».

По словам ребят, экскурсия оказалась не только интересной, но и познавательной, вдохновила задуматься о карьере в промышленности и технической сфере.

Экскурсии на действующие предприятия являются важной частью проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор», реализуемого в городском округе Балашиха.

Публичное акционерное общество «Авиационная корпорация «Рубин» — одно из крупнейших системообразующих предприятий Балашихи. «Рубин» разрабатывает и производит комплектующие для всей авиационной техники российского производства. Это единственное в своем роде предприятие на территории СНГ, тематикой которого являются изделия взлетно-посадочных устройств. Здесь специалисты разрабатывают авиационные колеса, тормоза, гидравлические агрегаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.