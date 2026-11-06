Школьники Балашихи победили на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Ученики школ Балашихи завоевали награды VII сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена», представив социально значимые проекты. Две школьницы выиграли по 1 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ученица школы № 26, командир кадетского класса Мария Трухина стала победителем в категории 8–10 классов. Она выиграла 1 млн рублей и специальный приз — путешествие на Ямал. Еще одна ученица этой школы, Юлия Иванова, завоевала бронзу.

Десятиклассница школы № 14 Анна Бутыркина стала лауреатом I степени и получила 1 млн рублей. Одиннадцатиклассник гимназии № 1 Артем завоевал диплом II степени и выиграл 200 тыс. рублей.

Заключительный этап конкурса прошел во Всероссийском детском центре «Орленок». Всего лауреатами «Большой перемены» стали 54 школьника из Подмосковья. Участники представили индивидуальные и командные проекты, направленные на решение важных общественных задач.

«Большая перемена» — флагманский проект «Движения первых». Конкурс входит в линейку проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» и реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.