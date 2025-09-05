Школьники Балашихи изучают основы культуры безопасности жизнедеятельности

Всероссийские уроки по культуре безопасности жизнедеятельности проводятся в первую неделю сентября в образовательных учреждениях городского округа Балашиха. Традиционная акция посвящена формированию у школьников знаний и навыков безопасного поведения в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уроки проводят сотрудники МБУ «ЦГОЧС городского округа Балашиха», ФГКУ «1-й отряд федеральной противопожарной службы по Московской области» и ГКУ МО «Мособлпожспас».

Для ребят организовали радиолинейку, тематические викторины, творческие выставки, а также спортивные эстафеты. Особое внимание уделили практическим занятиям и соревнованиям по оказанию первой помощи. Также сотрудники проводят тренировки по защите детей и персонала, показные выступления и смотры готовности профессиональных и нештатных формирований.

В рамках занятий ребят знакомят с современными образцами специальной техники, оборудования, снаряжения и инструментов, применяемых в работе спасателей и пожарных.

Системная работа по обучению школьников позволяет с ранних лет формировать у них ответственность, дисциплинированность и готовность оказывать помощь в случае чрезвычайных ситуаций.

