Школьники Апрелевки посетили производство мини-салатов в Наро-Фоминске

Ученики апрелевской школы № 1 посетили предприятие «Терра Верде» в деревне Мякишево Наро-Фоминского округа в рамках профориентационного курса «Россия — мои горизонты». Школьникам показали выращивание, сбор и подготовку мини-салатов к отправке в регионы России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ученики апрелевской школы № 1 посетили предприятие «Терра Верде» в деревне Мякишево Наро-Фоминского округа. Экскурсию организовали в рамках профориентационного курса «Россия — мои горизонты», в ней также участвовала заместитель главы округа Елена Кузнецова.

Школьникам показали теплицы, технику, сбор урожая и склад, где зелень готовят к отправке. Ребята попробовали продукцию предприятия. Технологию выращивания мини-салатов, которую компания совершенствует годами для работы в климате Подмосковья, гостям не раскрыли.

Компания начала работу в 2015 году, а в Наро-Фоминский округ пришла в 2018-м. Сначала здесь выращивали шпинат и руколу, сейчас ассортимент дополнили мангольд, мизуна, корн и салатные миксы.

У «Терра Верде» работают две площадки — в Наро-Фоминском округе и Анапе. В Подмосковье предприятие собирает почти 200 тонн урожая, на юге страны — около 800 тонн. Продукцию поставляют в регионы России и крупные федеральные торговые сети.

«Основной наш секрет в том, что мы уважаем людей, которые с нами работают», — сказал генеральный директор компании Игорь Германчук.

Предприятию требуются агрономы, трактористы, электрики, сварщики и монтажники. Компания готова поддерживать молодых специалистов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.