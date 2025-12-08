Школьникам Жуковского рассказали о защите от киберпреступников

Заместитель прокурора Александр Суриков провел урок для старшеклассников Жуковского о киберугрозах, передает пресс-служба прокуратуры.

Мошенники сегодня взламывают соцсети, крадут данные с Госуслуг, оформляют кредиты на чужое имя.

Преступники маскируются под родственников в беде или госслужащих. Одна ученица спросила про схему с курьерской доставкой подарков — такие случаи тоже участились. Мошенники научились маскировать свои схемы под самые невинные предложения.

Главные правила: никому не сообщать данные карт и коды из СМС, не переходить по подозрительным ссылкам. При любом контакте с мошенниками — сразу в полицию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.