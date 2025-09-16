Школьникам Волоколамска рассказали о кибермошенничестве

В Волоколамске учащимся школы № 3 городской прокурор Илья Иванов поведал, как распознать мошенников и не попасться на их уловки, передает пресс-служба прокуратуры.

Как пояснил он, подростки часто становятся жертвами и одновременно соучастниками преступников, выступая в роли так называемых дропперов — посредников, помогающих мошенникам выводить деньги, полученные преступным путем. В погоне за легким заработком дети выступают в роли курьеров, которые должны забрать деньги у жертвы преступной схемы и передать их третьим лицам.

Другой способ: предоставление мошенникам данных своих банковских карт, через которые злоумышленники и проводят полученные обманным способом денежные средства.

Илья Иванов предупредил и об уголовной ответственности за подобные действия. Например, курьерам грозит до десяти лет лишения свободы, а тем, кто предоставил мошенникам данные своей карты или банковского счета — до трех.

При этом возмещение ущерба ложится на плечи родителей несовершеннолетних.

Илья Иванов призвал детей не соглашаться на сомнительные предложения из соцсетей и мессенджеров, поскольку за ними может скрываться риск стать как жертвой, так и соучастником кибермошенников.