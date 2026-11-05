Школьникам в Наро-Фоминске объяснили, как беречь ресурсы планеты

Пятиклассники школы для детей с ограниченными возможностями здоровья в Наро-Фоминске 3 ноября посетили традиционный урок экологии. Они обсудили связь бытового потребления энергии с состоянием природы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Педагоги и эксперт экологического отдела администрации округа Елена Скрипко рассказали школьникам, как привычный комфорт — свет и тепло в домах — связан с расходованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды.

Разговор начался с простого действия — щелчка выключателя. На этом примере ребята узнали о работе электростанций, происхождении энергии, ее пути в дома и влиянии производства электричества на природу.

Особое внимание участники уделили полезным привычкам. Школьники выяснили, что отключенное от розетки зарядное устройство и вовремя погашенный свет помогают сберегать ресурсы. Вместе с педагогами они сформулировали простые правила, которые могут соблюдать и дети, и взрослые.

Главным выводом урока стало то, что бережное отношение к ресурсам начинается с собственных ежедневных поступков. Такие занятия помогают формировать осознанное отношение к окружающему миру с ранних лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.