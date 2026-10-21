Школьникам Солнечногорска напомнили о безопасности на железной дороге

Сотрудники администрации провели 21 октября в Поваровской школе Солнечногорска лекцию об опасности зацепинга и правилах поведения у железной дороги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники администрации Солнечногорска обсудили с учениками Поваровской школы проблему детского травматизма на железной дороге. Встреча 21 октября была направлена на формирование осознанного отношения к собственной безопасности.

Детям объяснили, к каким трагическим последствиям могут привести зацепинг и переход путей в неположенном месте. Школьникам напомнили правила безопасного поведения и вручили памятки и листовки с рекомендациями.

«Важно не просто донести до ребят правила безопасности, а помочь им по-настоящему осознать возможные угрозы и выработать устойчивые привычки поведения вблизи железнодорожной инфраструктуры. Подобные уроки проходят на регулярной основе во всех образовательных учреждениях округа», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Кроме того, на железнодорожных станциях еженедельно проводят профилактические рейды. В них участвуют сотрудники администрации, представители РЖД, Административно-пассажирской инспекции и «Волонтеры Подмосковья». Они информируют пассажиров о безопасности, чтобы снизить риски происшествий.

Новости муниципалитета публикуют в МАКС в каналах «Солнечногорск.Главное» и главы округа Константина Михалькова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.