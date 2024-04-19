Школьникам Шатуры рассказали об обучении в рамках ФП «Профессионалитет»

Представители Шатурского энергетического техникума провели всероссийский классный час «Профессионалитет: Ты в хорошей компании!» на базе Рошальского лицея. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студенты и педагоги техникума рассказали ученикам 8-9 классов о различных профессиях и специальностях, которые вошли в ФП «Профессионалитет»: техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям); электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация; технология машиностроения; сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)); релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, тепловые электрические станции, электрические станции, сети и системы.

Шатурский техникум входит в кластер «Машиностроение». Техникум обладает современным оснащением для обучения студентов. Имеются новейшие, инновационные мастерские, позволяющие осуществлять обучение студентов в рамках ФП «Профессионалитет»: мастерская аддитивных технологий, промышленной автоматики, релейной защиты и автоматизации электроэнергетических систем, технологии машиностроения и сварочная мастерская.

Также техникум тесно сотрудничает со множеством предприятий-партнеров: филиал «Шатурская ГРЭС», Юнипро, Россети Московский регион, Мособлэнерго, Мосэнерго, Ростелеком, Мострансавто, ИПЛИТ РАН, Уралхим, Ксилосвис и другие, что позволяет заключать договора о сотрудничестве и создавать новые мастерские и лаборатории.

«Это мероприятие необходимо для школьников, которые еще не определились, кем хотят стать в будущем. Классный час помог ученикам понять, какие профессии соответствуют их интересам, а также предоставил информацию о том, как достичь успеха в выбранной сфере деятельности. Важно отметить, что мероприятие проводилось совместно с партнерскими компаниями и организациями», — отметила заведующая отделением Канашкова Марина.

Классный час прошел в преддвериии Единого дня открытых дверей в рамках ФП «Профессионалитет», который состоится 20 апреля в 12:00 техникуме. Мероприятие пройдет по адресам: г. Шатура пр-т Ильича, дом № 2 и г. Рошаль, ул. Октябрьской революции, дом № 11.

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте учебного заведения: https://шэт.рф.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.