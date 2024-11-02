Школьникам Серпухова рассказали о Дне народного единства

В рамках мероприятий, посвященных Дню народного единства, в Серпухове в центре по профориентации и трудоустройству молодежи состоялся интересный разговор с учениками МБОУ «Образовательный комплекс имени Владимира Храброго» (школа № 11). Подросткам рассказали об истории возникновения праздника, передает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

С приветственным словом выступила директор центра Надежда Еремина. Она отметила, что День народного единства — это праздник, который напоминает нам о мужестве, сплочённости и героизме русского народа. Важно помнить об истории этого праздника, поскольку она может дать нам ценные уроки. Зная их, мы понимаем, что народное единство является залогом мира и процветания нашей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.