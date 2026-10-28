Школьникам Сергиева Посада рассказали о роли лавры в освобождении Москвы

Уроки мужества для учеников 5–8 классов проходят три дня подряд — с понедельника по среду. Школьникам рассказывают об истории Дня народного единства, объединении народа и роли Троице-Сергиевой лавры в освобождении Москвы.

Заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа Ольга Дударева сообщила, что такие занятия станут традиционными и будут проходить к государственным праздникам. В 2026 году, объявленном указом президента Годом единства народов России, организаторы считают их особенно актуальными.

Ребята узнали о народном ополчении Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского, которое в 1611–1612 годах освободило Москву от польско-литовских интервентов и положило начало выходу страны из Смутного времени.

Лавра стала духовным и организационным центром объединения сил, оказывала моральную и практическую помощь. В 1608–1610 годах обитель выдержала 16-месячную осаду. Крестьяне, монахи и стрельцы отразили атаки, вдохновив народ на борьбу. В августе 1612 года Второе ополчение по пути к Москве остановилось в лавре. Архимандрит Дионисий отслужил молебен и благословил ратников.

Методист межмуниципальной службы, руководитель городского методического объединения учителей истории и обществознания, учитель Светлана Антонова назвала целями занятий просвещение и воспитание любви к стране и родному краю. Она поблагодарила за подготовку управление образования, Ольгу Дудареву, администрацию ДК имени Гагарина, Алексея Вохменцова и научных сотрудников Сергиево-Посадского музея-заповедника.

Шестиклассники также поделились пониманием единства. Дмитрий из школы №19 назвал его дружбой народов России, его одноклассник Михаил связал с историей объединения страны и помощью народам. Александра из школы №11 отметила поддержку и популяризацию народных традиций. Занятия направлены на формирование патриотических и нравственных ценностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.