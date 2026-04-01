Школьникам Рузы рассказали о методах вербовки в интернете

В школе № 3 города Рузы состоялась беседа с представителем прокуратуры. Анастасия Иудина рассказала школьникам о методах, которые используют вербовщики для привлечения жертв в интернете: манипуляции происходят через социальные сети, мессенджеры и даже игровые онлайн-платформы, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Основная уловка — обещание «быстрого и легкого дохода». Однако за этим скрывается вполне реальный тюремный срок. Подросткам продемонстрировали документальные фильмы о тех, кто клюнул на эту наживку и в итоге понес суровое наказание.

«Это не игры. Это реальные преступления, за которые предусмотрена уголовная ответственность», — заявила прокурор.

Стоит отметить, что ни в прошлом, ни в текущем году на территории Рузы не зафиксировано ни одного аналогичного правонарушения с участием несовершеннолетних. Результат профилактической работы налицо.