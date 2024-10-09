Школьникам рассказали о перспективах искусственного интеллекта

Открытый урок прошел на площадке Технолицея им. В. И. Долгих, а также в онлайн-формате. По словам Грефа, генеративный искусственный интеллект — одна из самых потрясающих технологий, которая станет драйвером развития остальных направлений.

«Уже сегодня, хотя мы находимся на заре развития этой технологии, около 80% всех научных открытий в мире делается с использованием искусственного интеллекта. В ближайшие десятилетия человечество сможет решать те задачи, к которым даже не подступались раньше, считая их невыполнимыми. Технологии очень быстро развиваются, если есть экономическая целесообразность. Мы видим, что за последние пять лет в 30 раз увеличились инвестиции в эту технологию», — отметил Греф.

Чтобы стать специалистом в любой сфере, сегодня нужно научиться правильно использовать ИИ. Это становится таким же базовым навыком, как понимание основ природы, физики или языка.

Искусственный интеллект очень быстро осваивает профессию программиста. Греф отметил, что в ближайшие годы получится на обычном языке объяснять, что требуется от ИИ, и он будет писать код.

Всероссийская акция «Урок Цифры» ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика», а также нового нацпроекта «Экономика данных».