Школьникам предложили семь приемов подготовки к экзаменам без зубрежки
Рифмы, ассоциации и рисунки помогут подготовиться к основному и единому государственным экзаменам. Семь приемов от учителей и репетиторов перечислило издание kp.ru.
Первый прием — рифмы и учебные песни. Репетиторы советуют сразу применять заученную формулу к задаче, чтобы связать слова с действием.
«Синус запомним двойного угла: это два синус и косинус а», — привели пример авторы материала.
Второй прием — ассоциации. Формы рационального познания — суждение, умозаключение, понятие — можно запомнить как СУП. Метод Цицерона предлагает мысленно размещать напоминания в знакомой комнате.
Третий способ — тематические мемы, например об исторических личностях и дворцовых переворотах.
Четвертый — карточки с вопросом и ответом на разных сторонах. Для каждого предмета готовят 10–20 штук. Незнакомое повторяют ежедневно, знакомое — через день, твердо усвоенное — раз в неделю.
Пятый прием — рисунки и схемы вместо конспекта. Они помогают переработать тему и увидеть пробелы. Исключения из правил можно выделять разными цветами.
Шестой — менять место занятий: учить темы за столом, на кухне или в парке, создавая дополнительные ассоциации.
Седьмой — активно повторять материал: обсуждать его, проходить тесты, смотреть тематические видео или объяснять понятия жестами в настольной игре.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.