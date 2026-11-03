Школьникам предложили семь приемов подготовки к экзаменам без зубрежки

Рифмы, ассоциации и рисунки помогут подготовиться к основному и единому государственным экзаменам. Семь приемов от учителей и репетиторов перечислило издание kp.ru .

Первый прием — рифмы и учебные песни. Репетиторы советуют сразу применять заученную формулу к задаче, чтобы связать слова с действием.

«Синус запомним двойного угла: это два синус и косинус а», — привели пример авторы материала.

Второй прием — ассоциации. Формы рационального познания — суждение, умозаключение, понятие — можно запомнить как СУП. Метод Цицерона предлагает мысленно размещать напоминания в знакомой комнате.

Третий способ — тематические мемы, например об исторических личностях и дворцовых переворотах.

Четвертый — карточки с вопросом и ответом на разных сторонах. Для каждого предмета готовят 10–20 штук. Незнакомое повторяют ежедневно, знакомое — через день, твердо усвоенное — раз в неделю.

Пятый прием — рисунки и схемы вместо конспекта. Они помогают переработать тему и увидеть пробелы. Исключения из правил можно выделять разными цветами.

Шестой — менять место занятий: учить темы за столом, на кухне или в парке, создавая дополнительные ассоциации.

Седьмой — активно повторять материал: обсуждать его, проходить тесты, смотреть тематические видео или объяснять понятия жестами в настольной игре.

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