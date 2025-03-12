Школьникам Подмосковья вручили благодарности за поисковую помощь

На традиционной торжественной линейке в школе № 16 старший инспектор УМВД России по Сергиево-Посадскому округу капитан внутренней службы Анастасия Горбачева вручила благодарственные письма Роману Тайдакову, Сергею Королеву и Данилу Романову, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ребята приняли активное участие в поисках ребенка в п. Афанасово. В феврале местная жительница сообщила в Дежурную часть УМВД, что во время прогулки ее пятилетний сын пропал и найти его самостоятельно женщина не может. Спустя три часа сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили мальчика в болотистой местности и вытащили его на сушу. Школьники пришли на помощь патрульным и помогли перенести ребенка до служебного автомобиля.

Старший инспектор отметила чуткость ребят к чужой беде и готовность прийти на помощь. Также она поблагодарила педагогический коллектив образовательного учреждения за воспитание достойного подрастающего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.