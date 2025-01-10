Школьникам Подмосковья расскажут про кибербезопасность в области ИИ

«Лаборатория Касперского» расскажет школьникам на «Уроке цифры» про кибербезопасность в области искусственного интеллекта. Компания разработала для всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» соответствующие обучающие материалы и тренажеры, сообщает пресс-служба Минцифры России.

Школьники научатся азам безопасного применения нейросетей, получат представление о том, как технологии машинного обучения помогают специалистам по кибербезопасности в их работе, а также узнают, как используют возможности подобных решений кибермошенники. Проект «Урок цифры» ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

В этом учебном году «Урок цифры» от «Лаборатории Касперского» пройдет в российских школах с 13 января по 2 февраля 2025 года. Урок состоит из интерактивных заданий-тренажеров. Видеолекция, методические материалы для проведения занятия и сам тренажер будут доступны на сайте урокцифры.рф.

По сюжету Урока герои оказываются в различных ситуациях, где их безопасности в интернете что-то угрожает. Задания различаются для учеников младших, средних и старших классов. Школьникам 1 — 4 классов предстоит научиться создавать простые запросы при работе с ИИ, ученики 5 — 9 классов узнают, как обучаются алгоритмы ИИ, а старшеклассники научатся работать с ИИ-ботами. Благодаря прохождению урока, у учеников будут развиваться навыки критического мышления, креативность и цифровая грамотность.

«Из года в год мы выбираем для „Урока цифры“ наиболее актуальные и полезные аспекты цифрового мира, и в этот раз мы сосредоточились на теме „Кибербезопасность и искусственный интеллект“. К ИИ учащиеся испытывают особенный интерес, поэтому мы решили подробно разобрать со школьниками алгоритмы работы таких сервисов и возможные угрозы. Мы не можем точно знать, что понадобится сегодняшним детям во взрослой жизни, но мы можем дать основы безопасного использования информационных технологий, чтобы с их помощью они могли создавать безопасное будущее», — рассказывает руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

«Кибербезопасность и искусственный интеллект — это два ведущих технологических тренда в современном мире, где цифровизация проникает во все сферы жизни. Важно, чтобы школьники уже сегодня понимали принципы работы ИИ, а также знали, как защитить себя в киберпространстве. Проект „Урок цифры“ помогает развивать у детей и молодежи критическое мышление, компетенции и навыки, необходимые для грамотного использования цифровых технологий, без которых трудно представить будущее успешного специалиста в любой отрасли», — подчеркнул генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.