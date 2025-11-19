Школьникам Подмосковья рассказали, как бесплатно получить консультацию психолога

Для жителей Подмосковья начал работу новый электронный сервис « Цифровой психолог » . Это современный инструмент оказания психологической помощи школьникам и их родителям в цифровой среде. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Функционал платформы включает дистанционные консультации с квалифицированными психологами, безопасную среду для обсуждения вопросов широкого тематического спектра. Специалисты готовы оказать бесплатную профессиональную онлайн-помощь и обсудить такие темы, как школьные проблемы и успеваемость, отношения со сверстниками, близкими людьми, самоопределение и выбор пути, вопросы воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, эмоциональное состояние, стрессовые ситуации и многое другое.

В цифровом образовательном сервисе можно выбрать специалиста, записаться на консультацию, посмотреть свои записи и ознакомиться с психолого-педагогическим контентом.

Ознакомиться с функционалом онлайн-сервиса «Цифровой психолог» можно по ссылке. Платформа разработана министерством просвещения РФ и Минцифры РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.