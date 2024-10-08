Школьникам Подмосковья напомнили о требованиях безопасности в осенние каникулы

На этой неделе школьники отдыхают на осенних каникулах. Большинство из них проводят свободное время дома или на улице в компании с друзьями. Чтобы детский отдых не омрачился разного рода происшествиями, пожарные и спасатели рекомендуют соблюдать определенные правила, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Заместитель начальника территориального управления № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас» Евгений Патуев подчеркнул, что, оставляя детей на длительное время одних, родителям следует заранее позаботиться об их безопасности.

«Спички, зажигалки, а также горючие легковоспламеняющиеся жидкости нужно разместить вне зоны досягаемости детей, чтобы лишний раз не подогревать их любопытство. То же самое касается других опасных, колющих или режущих, предметов, химических опасных веществ, а также лекарств. Детям следует объяснить, что таблетки без ведома взрослых принимать ни в коем случае нельзя», — заключил Евгений Патуев.

По словам Патуева, важно не терять бдительность и на улице: нельзя подходить близко к бездомным животным, гладить их или дразнить. При переходе проезжей части нужно соблюдать правила дорожного движения, обходить стороной теплотрассы, люки, колодцы, особенно с открытым доступом, а также дворы и улицы, где проводятся ремонтные работы. Нельзя без присмотра взрослых гулять на безлюдных пустырях, у рек и озер, запрещено разводить костры и выполнять другие опасные действия, способные нанести вред здоровью и привести к порче имущества.

Детям также следует объяснить, как действовать, если неприятности все-таки произошли, напомнить единый номер телефона оперативных экстренных служб. Только своевременное информирование и контроль позволят обеспечить школьникам безопасный отдых.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.