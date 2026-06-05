Школьникам Орехово-Зуева рассказали об уловках кибермошенников

В центре детского отдыха «Луч» для школьников Орехово-Зуева состоялась познавательная встреча, посвященная хитростям киберпреступников. С необычной лекцией перед ребятами выступила помощник прокурора округа Светлана Федюшина, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Она объяснила, какие схемы чаще всего используют злоумышленники, чтобы втянуть подростков в незаконные действия, и какие меры предосторожности позволят не стать жертвой обмана.

Главное правило — немедленно прекратить диалог и сразу поставить в известность родителей. Ни в коем случае нельзя сообщать личную информацию по телефону.