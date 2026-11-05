Школьникам Орехово-Зуева рассказали о кибербезопасности и защите от мошенников

Помощник Орехово-Зуевского городского прокурора Светлана Федюшина провела лекцию по кибербезопасности для учащихся Морозовской школы № 4. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Около 200 учеников посмотрели документальный фильм о схемах злоумышленников, которые вовлекают подростков в преступления. Также школьники узнали о другом виде опасности — финансовом мошенничестве, и о том, как защитить свои личные данные.

В школах округа регулярно проводят такие встречи. Их главная цель — защита и безопасность детей.