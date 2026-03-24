Школьникам Орехово-Зуева рассказали, как не попасть под влияние мошенников

Для учеников восьмых и девятых классов Дрезненской школы № 1 выступила помощник прокурора Светлана Федюшина. В рамках лекции она объяснила ребятам, каким образом не оказаться жертвой киберпреступников, а также как не допустить вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений с использованием дистанционных технологий, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Школьникам важно доверять своим родителям и ставить их в известность обо всех подозрительных переписках в интернете с незнакомцами. Взрослые помогут проанализировать ситуацию и при необходимости пресечь нежелательное общение с преступниками. Альтернативным вариантом может стать обращение в органы внутренних дел.

В ходе встречи были затронуты и вопросы финансового мошенничества. Чтобы не оказаться втянутым в подобные схемы, следует прекращать разговоры с сомнительными собеседниками и ни в коем случае не передавать им свои личные сведения.