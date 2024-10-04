Школьникам начали показывать драму «Подольские курсанты»

В преддверии важной для округа даты, Дня памяти Подольских курсантов, в Подольске организовали для школьников бесплатные показы фильма о настоящих героях — воспитанниках артиллерийского и пехотного училищ. Военную драму уже посмотрели 400 ребят, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Картина вышла на экраны в 2020 году. Идея создания принадлежит легендарному хоккеисту Вячеславу Фетисову. Продюсером выступил Игорь Угольников. При написании сценария использовались свидетельства участников событий и рассекреченные документы Центрального архива Министерства обороны РФ. Помимо известных актёров, участие в съёмках принимали и простые жители Подольска.

«Много слышала и знаю о подвиге наших Подольских курсантов. Раньше не смотрела этот фильм и всегда мечтала сходить на него в кино», — поделилась ученица десятого класса школы № 30 Камила.

«Уверен, что увидеть военную драму „Подольские курсанты“ должны как можно больше наших жителей, особенно юных. Сегодня сделать это смогли порядка 400 ребят. Завтра организуем дополнительные показы для наших детей», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

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