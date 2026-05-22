Школьникам Лобни объяснили, чем грозит соучастие в преступлениях

Николай Лисин встретился с учениками восьмой школы. В ходе разговора он объяснил подросткам, каким образом преступники втягивают несовершеннолетних в особо тяжкие противоправные действия.

Злоумышленники чаще всего выходят на детей через мессенджеры. Они представляются «помощниками спецслужб» и уговаривают подростков устроить поджог или подготовить взрыв.

Согласно статистике, количество преступлений экстремистского характера с участием несовершеннолетних увеличивается. В 2023 году были осуждены 7 подростков, в 2024-м — 36, а в 2025-м — уже более 60. Подобные инциденты отмечены в Крыму, Челябинске и Волгограде.

Николай Лисин особо отметил, что уголовная ответственность за такие деяния наступает с 14 лет. Самое строгое наказание — «пожизненное лишение свободы». Судимость остается у человека на всю жизнь и создает серьезные трудности не только для самого подростка, но и для его родных. К примеру, близкие родственники в будущем не смогут работать на государственной службе или в органах внутренних дел.

Ребята активно задавали вопросы. В частности, их интересовало, «почему дети все равно попадаются на уловки» — ведь преступники постоянно придумывают новые схемы обмана.