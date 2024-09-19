Школьникам Королева рассказали о вреде наркотиков

Сотрудники УМВД России по городскому округу Королев в рамках акции «Здоровье — твое богатство» провели профилактические беседы с учащимися городских школ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков объяснила ребятам, какой вред здоровью наносит табакокурение, употребление спиртных напитков и наркотических средств.

Инспектор отдела по делам несовершеннолетних призвала школьников быть бдительными при общении с незнакомыми людьми и рассказала о правиле четырех «НЕ» — не разговаривать с незнакомцами, не впускать их в дом, не заходить с ними в лифт или подъезд, не садиться к ним в машину.

Полицейский напомнила ребятам, что использование наушников и мобильного телефона недопустимо при переходе проезжей части, а также рекомендовала носить на одежде световозвращающие элементы, чтобы водители в темное время суток смогли их заметить.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.