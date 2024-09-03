Школьникам Каширы в первый день учебы сделали подарки

В первый день учебы ребята из младшей школы Каширы получили мороженое и другие подарки от команды Губернатора. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Как сообщили в управлении образования администрации городского округа Кашира, в День знаний ученикам начальной школы вручили 3010 вафельных стаканчиков с мороженым. Сладости в упаковке «Команда Губернатора» производят на заводе «Чистая линия» в Долгопрудном. Этим мороженым угостили учеников 1-4 классов из всех 12 школ округа.

Также от главы округа Михаила Шувалова первоклассникам вручили брендированные рюкзаки для сменной обуви и сертификаты в аквапарк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.

«У нас в этом году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал Воробьев.