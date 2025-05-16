Школьникам Каширы рассказали о способах вовлечения их в мошеннические схемы

Старший помощник городского прокурора Евгения Малюкова рассказала учащимся школы № 2 о распространенных способах обмана подростков и кто такие дропперы, передает пресс-служба прокуратуры.

На примерах из жизни майор юстиции объяснила детям, что предложения оформить банковскую карту за небольшие деньги или работать курьерами на самом деле являются преступными схемами, за которые грозит уголовное наказание.

Также ребятам напомнили, что пароли от социальных сетей или банковских карт — это личная информация. Их нельзя сообщать незнакомым людям по телефону или в интернете.

«Осведомленность подростков о последствиях и видах мошеннических схем — это залог профилактики преступности в этом направлении. Это поможет защитить детей от мошенников и вызвать более доверительные отношения с правоохранительными органами и педагогами», — подчеркнула Евгения Малюкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.