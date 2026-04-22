Школьникам из Развилки рассказали, как не стать соучастником мошеннических схем

Городской прокурор Александр Дроняев провел беседу с учениками Развилковской школы, в ходе которой объяснил, как избежать случайного участия в мошеннических действиях. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Прокурор обратил внимание на увеличение количества киберпреступлений с вовлечением несовершеннолетних: речь идет о кражах денег с банковских карт, фишинговых атаках, а также о ситуациях, когда злоумышленники предлагают подросткам стать так называемыми «дропами» или курьерами. С помощью примеров из недавней практики прокурор наглядно продемонстрировал, что на первый взгляд невинное предложение способно обернуться уголовным делом — возраст привлечения к ответственности составляет уже 14 лет.

Также прокурор перечислил несколько рекомендаций: не вступать в диалог с посторонними в мессенджерах, а если переписка уже началась — удалить ее, зафиксировать номер абонента и сообщить об этом учителям или в полицию; после первого контакта прекратить общение и не браться за выполнение каких‑либо поручений; не кликать по подозрительным ссылкам.