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Школьникам из Можайска напомнили правила безопасного поведения на железной дороге

Ученики средней общеобразовательной школы № 2 города Можайска встретились с представителями администрации Можайского муниципального округа и инспектором линейного отделения полиции железнодорожной станции Можайск, сообщает пресс-служба администрации округа.

Школьникам рассказали о правилах безопасного поведения на железной дороге. Часто жертвами трагедий на железнодорожных путях становятся подростки, которые не слышат звуки приближающегося состава лишь по причине использования наушников и надетого капюшона.

Особое внимание уделили противозаконному и опасному увлечению «зацепингу», которое приводит к травмам и гибели людей. Дети узнали, какую опасность представляет электрический ток на железнодорожных объектах.

Были продемонстрированы видеоролики с историями легкомысленных поступков, которые приводят к тяжелым последствиям, В завершении мероприятия представители администрации раздали ребятам яркие тематические листовки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.