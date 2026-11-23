Сотрудники городской прокуратуры провели встречу с учащимися лицея № 12 в Химках. Они объяснили ребятам, как не попасться на уловки мошенников, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Помощник химкинского городского прокурора София Духина поговорила с подростками о том, какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании мессенджеров и социальных сетей. Кроме того, была затронута тема дропперства и иных преступлений, в которые могут вовлечь несовершеннолетних.

Школьники узнали, какими путями мошенники способны затянуть их в криминальные схемы, почему «легкие деньги» оборачиваются серьезными проблемами и как избежать роли соучастника незаконных операций. Отдельно обсудили, как следует вести себя в сети, чтобы не попасть в беду.

Такие встречи с подростками проводятся на регулярной основе. Прокуратура на постоянной основе ведет работу по защите прав и интересов несовершеннолетних: это и профилактические лекции в школах, и судебная защита при необходимости.