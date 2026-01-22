Школьникам Домодедова вручили первые паспорта

В мероприятии приняли участие сенатор Российской Федерации Александр Владимирович Двойных и глава городского округа Домодедово Евгения Михайловна Хрусталева.

Получение паспорта стало для ребят важным и волнительным этапом, символом первого шага во взрослую жизнь и принятия ответственности за свои поступки и решения. В зале их поддерживали родные и близкие — аплодисментами, улыбками и искренними эмоциями, что придало церемонии особую атмосферу.

Глава округа отметила, что сегодняшние школьники — это активная, талантливая и целеустремленная молодежь, у которой впереди большие планы и возможности для самореализации.

«Получение первого паспорта — это значимый момент в жизни каждого человека. Наши юные домодедовцы талантливы, любознательны и полны стремлений. Со своей стороны, при поддержке регионального и федерального Правительства, мы делаем все возможное, чтобы молодежь могла развиваться, учиться и находить свое место в жизни», — подчеркнула Евгения Хрусталева.

В завершение церемонии глава округа пожелала школьникам уверенности в себе, настойчивости и успехов на выбранном пути, отметив важность амбициозных целей и последовательного движения к их достижению.