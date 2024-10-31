Школьникам Домодедова рассказали о первой медицинской помощи при инсультах

По сложившейся традиции экскурсию по стационару № 1 для ребят провел заместитель главного врача Д. Н. Мальченко.

Школьники увидели медицинское оборудование, на котором работают врачи, побывали в клинической лаборатории и сосудистом центре, узнали о современных методах лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, для старшеклассников провели лекцию, на которой они узнали о Всероссийской акции «Дети на защите взрослых», типах и симптомах инсульта, правиле «золотого» часа и оказании первой медицинской помощи.

«Дата проведения мероприятия совпала с Всемирным днем борьбы с инсультом, поэтому мы провели для детей лекцию по этой теме. В том числе они узнали о первых признаках инсульта и что нужно делать, если заметили их у своих родных или прохожих на улице», — прокомментировала заместитель главного врача по медицинской части Домодедовской больницы, к. м. н. О. С. Лобанова.

Цикл профориентационных мероприятий проводится в Домодедовской больнице постоянно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.